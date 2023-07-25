"Вильярреал" купил опытного нападающего сборной Норвегии

Пресс-служба “Вильярреала” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Реала Сосьедад” и сборной Норвегии Александера Серлота.

Испанский клуб заплатил за футболиста 10 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

27-летний Серлот выступал за “РБ Лейпциг” с 2020 года. Он перешел в немецкий клуб из “Кристал Пэлас”. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Также он играл за “Русенборг", “Буде-Глимт”, “Гронинген”, “Мидтъюлланд”, “Гент”, “Трабзонспор” и “Реал Сосьедад”.

Серлот с 2016 года играет за сборную Норвегии. Всего он провел за норвежскую национальную команду 49 матчей, забил 16 голов и отдал семь результативных передач, а также получил шесть желтых карточек.

Напомним, что в прошлом сезоне “Вильярреал” финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Таким образом, “подводники” завоевали право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.