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"Вильярреал" добился победы в домашнем матче Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Испании “Вильярреал” на своем поле обыграл “Реал Сосьедад” со счетом 2:0.

Победу “подводникам” принесли голы Дани Парехо и Николаса Джексона.

“Вильярреал”, набрав 44 очка, занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Реал Сосьедад” с 48 очками остался на четвертой позиции.

“Вильярреал” – “Реал Сосьедад” - 2:0 (0:0)
Голы: Парехо, 77 (с пенальти) - 1:0, Джексон, 81 - 2:0

“Вильярреал”: Рейна, Фойт, Манди, Пау Торрес (Куэнка, 85), Педраса (Альберто Морено, 73), Парехо, Алекс Баэна (Тригерос, 85), Терратс (Джексон, 62), Пино, Чуквуэзе, Моралес (Ло Чельсо, 62).

“Реал Сосьедад”: Ремиро, Горосабель (Сола, 84), Ле Норман, Субельдия, Муньос, Сильва (Барренечеа, 85), Мендес, Мерино (Ильярраменди, 85), Субименди, Кубо (Чо, 71), Серлот (Ойарсабаль, 70).

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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