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Вильярреал - Барселона 3:4. Видео голов и обзор матча

Новости футбола Сегодня, 17:31
Вильярреал - Барселона 3:4. Видео голов и обзор матча Фото: laliga.com / Автор неизвестен

"Вильярреал" и "Барселона" подарили фанатам футбола лучшее зрелище выходных: команды забили за 90 минут семь голов и по очереди вели в счёте. Победу праздновала каталонская команда благодаря победному голу Роберта Левандовски.

Кстати, "Вильярреал" стал первым клубом, который забил в ворота "Барселоны" в новом сезоне: в двух предыдущих матчах Ла Лиги команда Хави не пропускала.

На данный момент "блауграна" занимает третье место в чемпионате Испании: у команды семь очков и на два меньше, чем у "Реала". "Вильярреал" пока занимает тринадцатую позицию в таблице: одна победа и два поражения.

В четвёртом туре "Барселона" встретится с "Осасуной", а "Вильярреал" поедет к "Кадису". Это будут последние матчи перед первой в новом сезоне международной паузой.

"Вильярреал" - "Барселона" 3:4
Голы: Фойт 26, Сорлот 40, Баена 50 - Гави 12, де Йонг 15, Торрес 68, Левандовски 71

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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