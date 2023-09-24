Вильяреал рассматривает трансфер полузащитника Манчестер Юнайтед

Вильяреал связывался с полузащитником Манчестер Юнайтед Донни ван де Беком. Нидерландский футболист не пользуется популярностью в составе «красных дьяволов» и заинтересован в предложении испанского клуба.

Команда Ла Лиги может попытаться подписать его в 2024 году. Но неясно, будет ли Манчестер Юнайтед готов продать его в январском трансферном окне. Вильярреал внимательно следит за ситуацией с игроком.

«Красные дьяволы» могут рассмотреть возможность продажи голландского полузащитника, у которого были трудности с получением игрового времени в Премьер-лиге. Ожидалось, что он вырастет в ведущего плеймейкера, но его переезд в Англию пошёл не так, как планировалось. Он будет стремиться реабилитировать свою карьеру, и переход в Вильярреал станет для него интригующей альтернативой.

Донни ван де Бек перешел в Манчестер Юнайтед в 2020 году с Аякса. За игрока было заплачено€39 млн. В последнем сезоне полузащитник появился в составе команды лишь семь раз и не отличился результативными действиями. В текущем сезоне нидерландец еще не разу не появлялся на поле и лишь во вчерашнем матче против Бернли был в заявке.