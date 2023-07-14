Виллиан снова сменит клуб, но из Англии не уедет

Бразильский форвард Виллиан, который на данный момент находится в статусе свободного агента, вскоре обретет новое место работы.

Как пишет британская пресса, звездный бразильский футболист нацелен на подписание контракта с «Ноттингем Форест».

34-летний Виллиан в прошлом сезоне выступал за «Фулхэм», за который провел 30 матчей, забил пять голов и сделал шесть голевых передач.

Несмотря на то, что лондонский клуб предложил ему новый контракт с улучшенными условиями, футболист принял решение сменить клубную прописку и сейчас рассматривает варианты в других командах.

Виллиан ранее играл за такие клубы, как «Коринтианс», «Шахтёр», «Анжи», «Челси» и «Арсенал». Кроме того, на его счету 70 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил девять голов и сделал 15 голевых передач.

«Ноттингем Форест» вернулся в элиту английского футбола лишь в прошлом сезоне, в котором он занял 16-е место в турнирной таблице. Команда очень активно действовала на трансферном рынке, подписав много известных футболистов. Благодаря этому “Ноттингем Форест” сумел сохранить прописку в Премьер-лиге.