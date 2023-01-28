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Виллаш-Боаш не будет работать со сборной Бельгии

Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: открытые источники Фото: открытые источники

Известный португальский тренер Андре Виллаш-Боаш не будет работать со сборной Бельгии.

Как пишет местный журналист Саша Тавольери, известный наставник ответил отказом на предложение руководства Бельгийской федерации футбола.

Напомним, что после провального ЧМ-2022 бельгийцы уволили Роберто Мартинеса.

Сейчас на должность остаются два претендента - бывший наставник сборной Германии Йоахим Лёв и экс-тренер ПСЖ Маурисио Почеттино.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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