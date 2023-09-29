Виктор Осимхен получил предложение из Англии

Нигерийский форвард "Наполи", Виктор Осимхен, может продолжить свою карьеру в Англии.

По информации Todofichajes, "Челси" выразил интерес к 24-летнему нападающему. Лондонский клуб ищет нового центрального форварда, и руководство считает Осимхена отличной кандидатурой. Сообщается, что "Челси" готов заплатить около €170 миллионов за этого игрока.

Интересно, что слухи об интересе со стороны англичан к футболисту появлялись и минувшим летом, однако до дела и начала переговоров так и не дошло.

Ранее стало известно о конфликте между Осимхеном и "Наполи" из-за юмористического видеоролика, опубликованного в социальных сетях, касающегося не забитого нигерийцем пенальти. Агент форварда угрожал подать в суд из-за этого ролика.

В текущем сезоне Осимхен провел семь матчей за "Наполи" в различных турнирах, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу. В прошлом сезоне Осимхен стал лучшим бомбардиром в составе “Наполи” и выиграл вместе с командой национальное первенство.