Виейра беспокоит нехватка темнокожих тренеров в АПЛ

Известный французский наставник Патрик Виейра заявил, что его тревожит нехватка темнокожих тренеров в АПЛ и женской Суперлиге.

Напомним, что Вийера работает главным тренером “Кристал Пэлас”. В данный момент он единственный темнокожий тренер как мужском, так и в женском высших дивизионах Англии.

“Мне не нравится эта ситуация. Мне трудно это понять. Мне кажется, что подобная ситуация просто показывает, что впереди еще долгий путь”, - отметил он.

Напомним, что недавно Вийера получил награду Football Black List. Ее вручают за усилия темнокожих людей, работающих в спорте.