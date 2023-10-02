ВИДЕО. Звездный Криштиану Роналду забил гол в матче за Аль-Наср в Лиги чемпионов Азии
Новости футбола Сегодня, 15:44
ФОТО: Anadolu Agency
2 октября проходит матч 2-го тура Азиатской Лиги чемпионов в группе Е между клубами Аль-Наср (Саудовская Аравия) и Истикол Душанбе (Таджикистан).
38-летний лидер саудовской команды Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут.
На 66-й минуте игры КриРо сравнял счет. Роналду проводит 35-ю игру за «Аль-Наср». На его счету 31 забитый гол и 8 результативных передач.
Уже к 80-й минуте саудовская команда побеждала со счетом 3:1 и выиграла матч. Дублем отметился Андерсон Талиска.
ВИДЕО. Звездный Криштиану Роналду забил гол в матче за Аль-Наср в Лиги чемпионов Азии
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