2 октября проходит матч 2-го тура Азиатской Лиги чемпионов в группе Е между клубами Аль-Наср (Саудовская Аравия) и Истикол Душанбе (Таджикистан).

38-летний лидер саудовской команды Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут.

На 66-й минуте игры КриРо сравнял счет. Роналду проводит 35-ю игру за «Аль-Наср». На его счету 31 забитый гол и 8 результативных передач.

Уже к 80-й минуте саудовская команда побеждала со счетом 3:1 и выиграла матч. Дублем отметился Андерсон Талиска.

ВИДЕО. Звездный Криштиану Роналду забил гол в матче за Аль-Наср в Лиги чемпионов Азии