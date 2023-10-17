16 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Боснии и Герцеговины и Португалии. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу португальцев.

В этом поединке дублем отметился звездный форвард Криштиану Роналду (5, 20). Теперь на его счету 40 голов в 2023 году.

На 39-й минуте фанат выбежал на поле и подошел к португальцу, однако его сразу окружили стюарды. В итоге во время небольшой потасовки болельщик наступил на ногу Криштиану.

Роналду захромал, однако смог доиграть до 66-й минуты, после чего был заменен на Диогу Жота.

ВИДЕО. Во время матча квалификации Евро фанат наступил Роналду на ногу. КриРо захромал