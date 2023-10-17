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ВИДЕО. Во время матча квалификации Евро фанат наступил Роналду на ногу. КриРо захромал

Новости футбола Сегодня, 12:47
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
ВИДЕО. Во время матча квалификации Евро фанат наступил Роналду на ногу. КриРо захромал ВИДЕО. Во время матча квалификации Евро фанат наступил Роналду на ногу. КриРо захромал

16 октября состоялся матч 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе J между сборными Боснии и Герцеговины и Португалии. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу португальцев.

В этом поединке дублем отметился звездный форвард Криштиану Роналду (5, 20). Теперь на его счету 40 голов в 2023 году.

На 39-й минуте фанат выбежал на поле и подошел к португальцу, однако его сразу окружили стюарды. В итоге во время небольшой потасовки болельщик наступил на ногу Криштиану.

Роналду захромал, однако смог доиграть до 66-й минуты, после чего был заменен на Диогу Жота.

ВИДЕО. Во время матча квалификации Евро фанат наступил Роналду на ногу. КриРо захромал

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