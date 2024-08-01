(ВИДЕО) Выглядит эффектно. Саудовская Аравия презентовала заявку на проведения ЧМ-2034

Недавно стало известно, что Саудовская Аравия официально подала заявку на проведение чемпионата мира-2034 по футболу. На данный момент саудовцы являются единственными претендентами на то, что бы стать хозяевами турнира.

А уже сегодня Саудовская Аравия показала миру презентацию своей заявки. В коротком видео, которое длится чуть более двух минут, саудовцы показали все 15 стадионов, которые примут мундиаль.

Imagine the future with us in 2034! 💚



The #Saudi2034bid invites the world to join us on our journey of remarkable transformation as the home of global sport 🇸🇦 ⚽



Discover more: https://t.co/x8yAKWCwGE#GrowingTogether pic.twitter.com/Z90GfWK2Yg — Saudi Arabia FIFA World Cup™️ 2034 bid (@Saudi2034bid) July 31, 2024

Ожидается, что никаких кокурентов у Саудовской Аравии не будет и эта страна проведет чемпионат мира.

Тем самым Саудовская Аравия станет четвертой азиатской страной в истории, в которой поройдет главный футбольный турнир. В 2002 турнир провел в Японии и Кореи, а чемпионат мира-2022 принял Катар.

В условиях ротации хозяев чемпионат мира 2034 года сможет принять только федерация из Азии или Океании. Также на проведение турнира могла претендовать Южная Америка, но из-за проведения трёх матчей чемпионата мира 2030 года в этом регионе южноамериканские федерации выпали из борьбы за чемпионат мира 2034 года.

Напомним, ближайший чемпионат мира в 2026 году примут США, Мексика и Канада. Это будет первый случай, когда турнир пройдет одновременно в трех странах.