ВИДЕО. Вегас потерпел первое поражение в сезоне

В ночь на 6 ноября в НХЛ состоялись два матча.

«Нью-Джерси Дэвилз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:2. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центра» в Чикаго.

В составе победителей шайбы забрасывали Доусон Мерсер (14-я минута), Макс Уиллман (15'), Кёртис Лазар (45') и Майкл Маклауд (60').

В то же время за хозяев забивали Тейлор Холл (2') и Райан Донато (56').

На данный момент «Дэвилз» набрали 15 очков и они смогли подняться на третье место в таблице Восточной конференции НХЛ. «Блэкхоукс» идёт на 13-м месте Запада.

Во втором матче дня “Вегас” потерпел первое поражение в сезоне. Команда уступила “Анахайм Дакс” со счетом 2:4.