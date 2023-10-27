Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) встретился с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) в Саудовской Аравии.

28 октября пройдет 10-раундовый бой между обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Усик также опубликовал первое фото с Рияда:

«Франсис, будь осторожен с Тайсоном, он мне нужен на ринге 23 декабря», – подписал публикацию Усик.

ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии



ФОТО. Первая публикация Усика с Рияда