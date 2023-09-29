29 сентября проходит матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами Аль-Хиляль и Аль-Шабаб.

На 37-й минуте звездный бразильский форвард хозяев Неймар не смог реализовать 11-метровый.

Однако бразилец компенсировал неудачу ассистом. На 68-й форвард точно навесил с углового на Калиду Кулибали, который расстрелял ворота соперников.

Спустя 8 минут Аль-Хиляль увеличил преимущество. Гол забил сербский экс-форвард Фулхэма Александар Митрович.

На 80-й минуте счет в матче Аль-Хиляль - Аль-Шабаб 2:0.

ВИДЕО. Точный навес с углового. Неймар отметился ассистом на Кулибали в матче за Аль-Хиляль