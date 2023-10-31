ВИДЕО. Суперсенсация на Мастерсе в Париже. Сафиуллин шокировал вторую ракетку мира Алькараса

31 ноября состоялся матч 1/16 финала турнира АТР 1000 в Париже (Франция) между Романом Сафиуллиным (АТР 45) и Карлосом Алькарасом (Испания, ATP 2).

Игра завершилась неожиданной победой нейтрального теннисиста в двух сетах за 1 час и 39 минут.

АТР 1000 Париж. Хард в помещении

1/16 финала. 31 ноября

Роман Сафиуллин - Карлос Алькарас (Испания) [2] - 6:3, 6:4

Это была первая встреча теннисистов.

Отметим, что первый раунд Алькарас пропустил 1-й раунд Мастерса благодаря второму номеру посева, а Сафиуллин на старте турнира выиграл у Александера Мюллера со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

В 1/8 финала Мастерса в Париже Сафиуллин сыграет против Карена Хачанова.

Видеообзор матча Роман Сафиуллин - Карлос Алькарас