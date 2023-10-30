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ВИДЕО. Сломал ракетку! Австралийский демон спас матчбол и обыграл легендарного Маррея в Париже

Новости тенниса 30 окт 2023, 14:21
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
ВИДЕО. Сломал ракетку! Австралийский демон спас матчбол и обыграл легендарного Маррея в Париже ФОТО: Dean Mouhtaropoulos

30 октября состоялся матч 1/32 финала на турнире серии АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении, между Энди Марреем (Великобритания, ATP 40) и Алексом де Минауром (Австралия, ATP 13).

Игра завершилась победой австралийского демона в трех сетах за 3 часа и 1 минуту.

АТР 1000 Париж. Хард в помещении. 1/32 финала

Энди Маррей (Великобритания) - Алекс де Минаур (Австралия) - 6:7 (5:7), 6:4, 5:7

В третьей партии Алекс уступал 2:5 с двумя брейками.

Маррей имел матчбол на своей подаче в 10-м гейме, но Де Минару спас его.

После завершения встречи легендарный Сэр Энди разбил ракетку об корт.

Это был 6-й очный поединок между теннисистами. Алекс де Минаур выиграл все матчи.

В 1/16 финала австралиец сыграет против победителя матча Душан Лайович - Бендлжамин Бонзи.

ВИДЕО. Энди Маррей со злости разбил ракетку

Видеообзор матча Энди Маррей - Алекс де Минаур

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