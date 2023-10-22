ВИДЕО. Салах поднялся на 12-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ
Вчера состоялось первое «мерсисайдское дерби» текущего сезона. Ливерпуль на «Энфилде» принимал Эвертон и сумел одержать победу в матче 2:0. Эта победа позволила Ливерпулю выйти на третье место в турнирной таблице АПЛ, хотя Тоттенхэм, который располагается на одну строчку ниже, имеет такое же количество очков и свой матч проведет только завтра.
Дубль в этом матче оформил Мохамед Салах и для египтянина эти голы стали 145-ым и 146-ым в рамках Премьер-лиги. Для достижения этой отметки ему понадобилось 240 матчей.
В гонке за звание лучшего бомбардира Премьер-лиги за все время он обошел Робина ван Перси, который забил 144 гола за 280 игр и догнал Тедди Шерингема, на счету которого также 146 точных ударов, но за 418 матчей.
На данный момент список лучших бомбардиров АПЛ всех времен выглядит так:
- Алан Ширер (260)
- Харри Кейн (213)
- Уэйн Руни (208)
- Энди Коул (187)
- Серхио Агуэро (184)
- Фрэнк Лэмпард (177)
- Тьери Анри (175)
- Робби Фаулер (163)
- Джермейн Дефо (162)
- Майкл Оуэн (150)
- Лес Фердинанд (149)
- Мохамед Салах (146)
В текущем сезоне Салах уже забил семь голов в девяти матчах в рамках АПЛ. Но сможет ли нападающий Ливерпуля обогнать кого-то еще в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии, с учетом слухов о его возможном переходе в клуб Саудовской Аравии остается загадкой.