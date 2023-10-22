ВИДЕО. Салах поднялся на 12-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ

Вчера состоялось первое «мерсисайдское дерби» текущего сезона. Ливерпуль на «Энфилде» принимал Эвертон и сумел одержать победу в матче 2:0. Эта победа позволила Ливерпулю выйти на третье место в турнирной таблице АПЛ, хотя Тоттенхэм, который располагается на одну строчку ниже, имеет такое же количество очков и свой матч проведет только завтра.

Дубль в этом матче оформил Мохамед Салах и для египтянина эти голы стали 145-ым и 146-ым в рамках Премьер-лиги. Для достижения этой отметки ему понадобилось 240 матчей.

В гонке за звание лучшего бомбардира Премьер-лиги за все время он обошел Робина ван Перси, который забил 144 гола за 280 игр и догнал Тедди Шерингема, на счету которого также 146 точных ударов, но за 418 матчей.

На данный момент список лучших бомбардиров АПЛ всех времен выглядит так:

Алан Ширер (260) Харри Кейн (213) Уэйн Руни (208) Энди Коул (187) Серхио Агуэро (184) Фрэнк Лэмпард (177) Тьери Анри (175) Робби Фаулер (163) Джермейн Дефо (162) Майкл Оуэн (150) Лес Фердинанд (149) Мохамед Салах (146)

В текущем сезоне Салах уже забил семь голов в девяти матчах в рамках АПЛ. Но сможет ли нападающий Ливерпуля обогнать кого-то еще в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии, с учетом слухов о его возможном переходе в клуб Саудовской Аравии остается загадкой.