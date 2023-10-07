ВИДЕО, Роналду завидует? Фанаты на трибунах выразили поддержку Брозовичу

В пятницу победная серия Аль-Насра подошла к концу. Клуб сыграл в ничью с Абхой 2:2, при этом ведя в счете 2:0. Однако перед матчем болельщики Аль-Насра создали на трибунах огромную надпись «БУМ» в поддержку бывшего полузащитника Интера Марсело Брозовича, который уверенно продолжил свою карьеру играя в аравийском клубе.

Al Nassr's fans with a special tifo for Marcelo Brozovic 🇭🇷💣#yallaRSL pic.twitter.com/1QYZo6Yj4c — Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 6, 2023

Роналду, который вышел на матч в стартовом составе наблюдал за происходящим с кривой улыбкой и был явно озадачен.

Марсело Брозович перешел в Аль-Наср из Интера в последнее межсезонье за€18 млн. Хорват уже отметился одной результативной передачей, а также, он отыгрывает ключевую роль в составе своей команды сыграв во всех матчах, кроме игры первого тура чемпионата против Аль-Эттифака.

На данный момент Аль-Насср занимает третью строчку турнирной таблицы, отставание от лидера составляет три очка. От зоны Лиги чемпионов АФК клуб отделяет один бал, но у Аль-Хиляля, который располагается на втором месте, одна игра в запасе.