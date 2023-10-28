ВИДЕО. Роналду подшучивает над Фьюри в преддверии боя с Нганну

Вчера состоялась церемония взвешивания между Фьюри и Нганну. После этого бойцы приняли участие в групповом фото, на котором кроме них присутствовали и другие звезды мирового уровня, в том числе и с других видов спорта.

Криштину Роналду был также замечен вместе с бойцами перед боем. Занимательным стал момент, когда португалец во время фото подшутил над Тайсоном Фьюри и сделал вид, будто бьет его. Английский боксер не растерялся и тут же сделал вид, будто футболист и вправду его ударил и немного отклонился.

Just two GOATs 🐐⚽️🥊@Cristiano Ronaldo takes a swipe at @Tyson_Fury 😅#BattleOfTheBaddest | #FuryNgannou | Saturday, 6PM | Live on TNT Sports Box Office pic.twitter.com/SZR5tcRmqE — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) October 27, 2023

Неизвестно, будет ли присутствовать Криштиану Роналду на сегодняшнем бое, так как его сегодня ожидает выездной матч за Аль-Наср против Аль-Фейха, в рамках Про-Лиги Саудовской Аравии. Матч португальца стартует в 17:00 по среднеевропейскому времени, а вот бой запланирован, приблизительно, на 23:00. Но так, как и футбольный и боксерские поединки пройдут в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде, то вероятность появления легендарного футболиста на бое довольно велика.

Если вы также желаете посмотреть главный поединок вечера – Dailysports подготовил для вас информацию, где покажут бой Тайсон Фьюри - Франсис Нганну в вашей стране.