ВИДЕО. Результаты НХЛ: Эдмонтон победил в Классике наследия, девятое поражение Сан-Хосе

В Национальной хоккейной лиге в ночь с 29 на 30 октября по среднеевропейскому времени состоялось четыре матча.

Главной особенностью ночи стала игра между Эдмонтоном и Калгари, которая состоялась на открытом воздухе в Эдмонтоне в рамках Классики наследия. Победу в этой игре одержали “нефтяники”.

Баффало - Колорадо 4:0

Нью-Джерси - Миннесота 4:3

Вашингтон - Сан-Хосе 3:1

Эдмонтон - Калгари 5:2

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