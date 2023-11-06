ВИДЕО. Результаты матчей NBA за 5 ноября
Новости баскетбола Вчера, 02:08
ВИДЕО. Результаты матчей NBA за 5 ноября
5 ноября в чемпионате НБА состоялись очередные игры.
Из интересных событий можно отметить, что Филадельфия в упорной борьбе обыграла Финикс, а Лейкерс весьма крупно уступил Орландо.
Результаты дня в НБА
Филадельфия – Финикс 112:100 (25:24, 27:21, 28:30, 32:25)
Индиана – Шарлотт 124:125 (27:27, 19:27, 50:38, 28:33)
Орландо – Лейкерс 120:101 (39:25, 28:26, 34:29, 19:21)
Новый Орлеан – Атланта 105:123 (35:27, 25:26, 23:41, 22:29)
Хьюстон – Сакраменто 107:89 (33:19, 26:34, 12:15, 36:21)
Бруклин – Бостон 114:124 (34:34, 24:36, 30:21, 26:33)
Миннесота – Юта 123:95 (29:27, 26:23, 37:27, 31:18)
Денвер – Чикаго 123:101 (23:22, 28:31, 35:21, 37:27)
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