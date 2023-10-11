ВИДЕО. Рейтинг – 94! За Мудрика выиграли Золотой мяч в FC 24 за 6 сезонов
Новости футбола Сегодня, 16:32
ФОТО: Robbie Jay
TikTok-блогер с ником Mazza783 попытался выиграть Золотой мяч в FC24 за украинского вингера Челси Михаила Мудрика.
На это понадобилось целых 6 сезонов. В четвертом сезоне Михаил попал в топ-4 номинантов на самую престижную индивидульную награду, но не смог ее получить.
В триумфальном для Мудрика сезоне его карточка достигла показателя с общим рейтингом 94. Он забил 34 гола и отдал 25 ассистов.
Отметим, что за лондонский Челси Мудрика пока что смог забить только 1 гол.
ВИДЕО. Рейтинг – 94! За Мудрика выиграла Золотой мяч в FC 24 за 6 сезонов
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