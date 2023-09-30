ВИДЕО. Рамос все свои автоголы в карьере забивал в матчах с Севильей

Вчера в рамках седьмого тура Ла Лиги Барселона принимала в гостях Севилью. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу каталонцев, и единственный гол в этом матче забил Серхио Рамос в свои ворота.

Этот автогол стал для испанца третьим в его карьере. До этого он дважды забил в свои ворота, играя за Реал. Оба гола были забиты в матчах с Севильей. Видимо именно «красно-белые» являются «катализатором» автоголов Серхио Рамоса.

Напомним, что Серхио Рамос перешел из ПСЖ в Севилью перед стартом текущего сезона в статусе свободного агента. До ПСЖ, в котором он провел два сезона, испанец отыграл шестнадцать сезонов в мадридском Реале. Свою карьеру Серхио Рамос начинал в Севилье в 2003 году играя за Севилью Б, откуда уже в следующем сезоне перешел в состав основной команды.

На данный момент Барселона лидирует в Ла Лиге, но ее ближайшие преследователи – Жирона и Реал Мадрид – сегодня сойдутся в очном противостоянии и могут обогнать «каталонцев». Севилья после семи матчей располагается на двенадцатом месте турнирной таблицы.