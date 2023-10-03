3 октября проходит матч 2-го тура Азиатской Лиги чемпионов в группе D между клубами Нассаджи Мазандеран (Иран) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия__.

Звездный бразильский форвард гостей Неймар вышел в стартовом составе команды.

На 58-й минуте игры бразилец забил 2-й гол для Аль-Хиляля. В 1-м тайме отметился Александар Митрович.

Для Неймара это мяч стал первым в составе саудовского клуба после перехода из ПСЖ. Также на счету бразильца 2 ассиста в 5 играх.

ВИДЕО. Пушечный выстрел. Неймар забил первый гол за Аль-Хиляль