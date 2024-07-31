(ВИДЕО) Он везде! Легендарный Фелпс дал уроки плавания для Snoop Dogg

Легендарный американский рэпер Snoop Dogg уже точно стал главной неспортивной звездой Олимпиады-2024.

Сначала рэпер прилетел в Париж, чтобы принять участие в эстафете олимпийского огня. Тогда тысячи болельщиков собрались вдоль улиц только длч того, чтобы посмотреть на знаменитого музыканта.

Но Snoop Dogg до сих пор остается в столице Франции, где с ним снимают просто массу контента.

Сегодня официальный аккаунт Олимпиады-2024 в социальной сети Х опубликовал видео, на котором рекордсмен по количеству золотых медалей в истории игр Майкл Фелпс дает рэперу уроки плавания.

Еще перед этим Snoop Dogg приходил на тренировки американских фехтовальщиков и дзюдоистов, где ему также дали пару уроков.

Snoop Dogg is really out here training with a U.S. Olympic fencing champ.



Here he is w/ Miles Chamley-Watson. Watch w/ sound on. Snoop hit him with: “Time out! Hold on! Back that ass up. Come on, cuz. Where you from?”



Miles: “This the definition of having fun while you train.… pic.twitter.com/uj5zBNCQIJ — Andrés Tardio (@AndresWrites) July 31, 2024

Помимо этого, Snoop Dogg был вчера замечен на командных соревнованиях по спортивной гимнастике у женщин, где главной звездой вечера стала легендарная Симона Байлз.