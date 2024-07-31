(ВИДЕО) Он везде! Легендарный Фелпс дал уроки плавания для Snoop Dogg
Легендарный американский рэпер Snoop Dogg уже точно стал главной неспортивной звездой Олимпиады-2024.
Сначала рэпер прилетел в Париж, чтобы принять участие в эстафете олимпийского огня. Тогда тысячи болельщиков собрались вдоль улиц только длч того, чтобы посмотреть на знаменитого музыканта.
Но Snoop Dogg до сих пор остается в столице Франции, где с ним снимают просто массу контента.
Сегодня официальный аккаунт Олимпиады-2024 в социальной сети Х опубликовал видео, на котором рекордсмен по количеству золотых медалей в истории игр Майкл Фелпс дает рэперу уроки плавания.
Еще перед этим Snoop Dogg приходил на тренировки американских фехтовальщиков и дзюдоистов, где ему также дали пару уроков.
Помимо этого, Snoop Dogg был вчера замечен на командных соревнованиях по спортивной гимнастике у женщин, где главной звездой вечера стала легендарная Симона Байлз.