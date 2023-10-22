ВИДЕО. "Он доминирует над противником". Тен Хаг высказался о Магуайре

Вчера Манчестер Юнайтед обыграл на выезде Шеффилд Юнайтед с минимальным отрывом 2:1. На голы Мактоминея и Далота «клинки» сумели лишь ответить реализованным пенальти Макберни.

Гарри Магуайр провел отличный матч на поле. Ни один из игроков не выиграл больше него воздушных дуэлей (пять на счету игрока Ман Юнайтед) и не коснулся мяча больше него (106 прикосновений на счету англичанина).

После матча главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг похвалил центрального защитника Магауйра за его отличную работу в обороне и доминирование над нападающими Шеффилда. На вопрос по поводу включения Магуайра в стартовый состав сборной Англии Гарета Саутгейта, а также в состав "Юнайтед" он ответил:

"Гарри играет так, как мы хотим, чтобы он играл: очень активно, владеет мячом, доминирует над противником, вмешивается, когда это необходимо, читает игру".

Гарри Магуайр выступает за Манчестер Юнайтед с 2019 года, а начинал он карьеру как раз в Шеффилде. В составе «красных дьяволов» провел 180 матчей, в которых забил 7 голов и отдал пять результативных передач. За национальную сборную защитник выступает с 2017 года и успел провести 60 матчей и забить семь голов, а также сделать три ассиста.