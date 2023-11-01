Экс-чемпион UFC Франсис Нганну в своем Twitter опубликовал видео удара Тайсона Фьюри во время их поединка.

Нганну обвинил Тайсона в запрещенном ударе:

«В отличие от Супермен-панча, это было чертовски незаконно», – написал Франсис.

28 октября в Саудовской Аравии состоялся 10-раундовый бой Тайсона Фьюри против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну. Фьюри одержал трудную победу по очкам раздельным решением судей (95-94 Нганну, 96-93 Фьюри, 95-94 Фьюри).

ВИДЕО. Нганну обвинил Фьюри в запрещенном ударе