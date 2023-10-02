2 октября проходит матч 2-го тура Азиатской Лиги чемпионов в группе Е между клубами Аль-Наср (Саудовская Аравия) и Истикол Душанбе (Таджикистан).

38-летний лидер саудовской команды Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут.

Уже на 3-й минуте поединка КриРо оставил за собой 3 соперников и прокинул одному из них между ног.

Ранее стало известно о том, что Аль-Иттихад отказался выходить на игру против иранского Сепахана.

ВИДЕО. Невероятные финты 38-летнего Роналду в Азиатской Лиге чемпионов