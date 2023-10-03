ВИДЕО. Несите Золотой мяч! Роналду во 2-й раз подряд признан лучшим игроком в Саудовской Аравии

Звездный 38-летний португальский форвард Аль-Насра Криштиану Роналду признан лучшим игроком сентября в Саудовской Аравии.

В прошлом месяце команда КриРо выиграла все 4 тура. Сам Роналду отличился 5 голами и 4 ассистами. Всего в текущем сезоне на счету португальца 10 мячей и 5 голевых передач.

Пользователи в Twitter подшутили, что Роналду достоин Золотого мяча, хотя в 2023 году форвард впервые за 20 лет не номинирован на самую престижную индивидуальную награду.

Интересно, что в августе Роналду также получил награду лучшему игроку чемпионата Саудовской Аравии.

Сейчас Аль-Наср занимает 4-е место в таблице первенства. У команды 18 очков после 8 туров. У лидера Аль-Хиляля 20 пунктов, а 2-е и 3-е места делят Аль-Иттихад (19) и Аль-Таавун.

Вчера, 2 октября, Роналду забил гол в матче азиатской Лиги чемпионов против Истиклола.

ВИДЕО. Все 10 голов Роналду в сезоне 2023/24