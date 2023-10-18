В ночь на 18 октября в Южной Америке состоялся матч 4-го отборочного раунда ЧМ-2026 между Бразилией и Уругваем. Матч завершился победой сборной Уругвая со счетом 2:0.



На 45+4 минуте матча звездный бразильский нападающий Неймар был вынужден заменен на Ришарлисона. Неймар повредил левую ногу в борьбе с Николя Де Ла Крусом. Нея в итоге вывезли с поля в слезах.



Затем появилось видео, запечатлевшее момент, когда Неймар покинул стадион. Ему на левую ногу установили ортез. Ортез – наружное медицинское изделие, предназначенное для изменения структурно-функциональных особенностей нервно-мышечной и костной систем: разгрузки, иммобилизации, активации и корректировки функций травмированного сустава или конечности.



Последний раз Неймар получал травму месяц назад. После этого главный тренер саудовского клуба «Аль-Хилал», где сейчас играет бразилец, Жорже Жесус заявил, что нападающий страдает от мышечного дискомфорта.



ВИДЕО. Неймар получил ужасную травму в матче за сборную Бразилии. Ему надели ортез

Neymar is injured. ..

Uruguay 1-0 Brazil !!! pic.twitter.com/XwDEW3kJBA — Hellfootball (@hellfootball_) October 18, 2023

As a football fan this is something you never want to see.



You always want to see entertainment & Neymar gives you that.



Hope he is okay & it’s nothing serious 🙏 pic.twitter.com/OCjgrr7SXd — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) October 18, 2023