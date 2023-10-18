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ВИДЕО. Неймар получил ужасную травму в матче за сборную Бразилии. Ему надели ортез

Новости футбола Сегодня, 01:21
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
ВИДЕО. Неймар получил ужасную травму в матче за сборную Бразилии. Ему надели ортез ФОТО: Guillermo Legaria

В ночь на 18 октября в Южной Америке состоялся матч 4-го отборочного раунда ЧМ-2026 между Бразилией и Уругваем. Матч завершился победой сборной Уругвая со счетом 2:0.

На 45+4 минуте матча звездный бразильский нападающий Неймар был вынужден заменен на Ришарлисона. Неймар повредил левую ногу в борьбе с Николя Де Ла Крусом. Нея в итоге вывезли с поля в слезах.

Затем появилось видео, запечатлевшее момент, когда Неймар покинул стадион. Ему на левую ногу установили ортез. Ортез – наружное медицинское изделие, предназначенное для изменения структурно-функциональных особенностей нервно-мышечной и костной систем: разгрузки, иммобилизации, активации и корректировки функций травмированного сустава или конечности.

Последний раз Неймар получал травму месяц назад. После этого главный тренер саудовского клуба «Аль-Хилал», где сейчас играет бразилец, Жорже Жесус заявил, что нападающий страдает от мышечного дискомфорта.

ВИДЕО. Неймар получил ужасную травму в матче за сборную Бразилии. Ему надели ортез

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