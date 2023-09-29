29 сентября проходит матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами Аль-Хиляль и Аль-Шабаб.

Звездный бразильский форвард хозяев Неймар вышел в стартовом составе команды.

На 37-й минуте бразильцу выпал отличный шанс открыть счет в поединке - в ворота гостей был назначен 11-метровый и Неймар подошел исполнять удар с точки.

Однако Ней не смог реализовать пенальти. Форвард пробил в штангу, после чего гоклипер Аль-Шабаба зафиксировал мяч.

Для Неймара это 4-й поединок за Аль-Хиляль после перехода из ПСЖ. На его счету 1 ассист.

На 60-й минуте игры счет 0:0 в матче Аль-Хиляль - Аль-Шабаб.

ВИДЕО. Неймар не реализовал пенальти за Аль-Хиляль в матче с Аль-Шабабом