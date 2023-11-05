ВИДЕО. Микаэлян нокаутировал Макабу в третьем раунде и стал обладателем титула WBC
Вчера в Майами, США, на арене «Casino Miami Jai Alai» прошел вечер бокса. Главным поединком вечера был бой за звание чемпиона в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) и пояс WBC.
На ринге встретились выступающий за Германию уроженец Армении Ноэль Гевор Микаэлян (27-2, 12 КО) и экс-чемпион из Демократической Республики Конго Илунга Макабу (29-4, 25 КО).
Бой начался в спокойном темпе, но уже с первых минут поединка было заметно, что левша Макабу ожидаемо уступал сопернику в скорости и частенько заваливался за ужарами.
Уже во втором раунде Илунга оказался в нокдауне после серии пропущенных ударов и после того, как он сумел подняться на ноги до гонга выживал под навалой подач соперника.
В начале третьего раунда Макабу пропустил правый хук от соперника и вновь оказался на канвасе, он сумел вновь подняться на ноги, но рефери остановил поединок.
Таким образом Ноэль Гевор Микаэлян оказался обладателем вакантного пояса WBC и стал чемпионом в первом тяжелом весе.