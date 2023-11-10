ВИДЕО. Месси встретился с Зиданом и сделал ему комплимент

Лионель Месси, нападающий "Интера Майами", не стал скрывать, что восхищается талантом французского тренера Зинедина Зидана.

На YouTube-канале Adidas было опубликовано видео, в котором легенды мирового футбола провели общение между собой.

Зидан обратился к Месси со словами: "Жаль, что мы не играли вместе".

Месси ответил: "Ты знаешь, как я восхищаюсь тобой. Мы играли друг с другом, потом пересекались, когда я играл, а ты уже был тренером".

Напомним, что минувшим летом аргентинец подписал контракт с американским “Интером Майами”. Он рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне Месси сыграл 14 матчей за американский клуб, забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Уже в первом сезоне команда вместе с ним выиграла Кубок лиги.

Что касается Зидана, то он пока остается без работы. Его последним клубом был мадридский “Реал”, который активно пытается вернуть тренера назад.