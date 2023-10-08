ВИДЕО. Месси вернулся, трибуны ликуют, но его клуб вновь проиграл

Лионель Месси, который пропустил четыре матча Интер Майами из-за травмы, вчера вернулся в состав своей команды.

Аргентинец вышел на замену на 55-ой минуте матча сменив на поле Томаса Авилеса. Трибуны тут же взорвались овациями в поддержку звездного нападающего. После замены Лео сразу получил капитанскую повязку от Деандре Йедлина.

Выход Месси на поле не помог команде Дэвида Бекхэма победить и единственный мяч в матче забил Альваро Барреаль на 78-ой минуте. Цинциннати победил 1:0 и закрепил за собой первое место в турнирной таблице.

Последний раз Интер Майами побеждал над Торонто пять матчей назад. На данный момент команда занимает четырнадцатое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. За два матча до конца чемпионата отставание от зоны финальной серии плей-офф составляет семь очков, что означает, что Интер Майами не сможет туда квалифицироваться.

Напомним, вчера Барселона намекала на возвращение Месси.