ВИДЕО. Линарес проиграл Кэттероллу и объявил о завершении карьеры

Хорхе Линарес объявил о завершении карьеры сегодня вечером после поражения единогласным решением судей в двенадцати раундах от Джека Кэттеролла в Ливерпуле.

38-летний боксер Линарес (47-9, 29 КО) приложил все усилия для победы в поединке против Кэттеролла (28-1, 13 КО). Бой продолжался все 12 раундов и завершился победой Джека. Это было великолепное выступление обоих бойцов.

Сразу после поражения Линарес объявил о завершении карьеры.

«Счастлив, очень счастлив, меня не волнует, что я проиграл. Я трехкратный чемпион мира. Я очень удачливый парень. Так что закончить вот так — это потрясающе. Для меня это очень важно. Я очень рад быть здесь, я показал себе, кто я и рад тем, как закончилась моя история. Да это мой последний бой», - сказал венесуэльский боксер в интервью Boxing UK.

Кэттеролл одержал победу со счетом 117-111, 116-112 и 116-112. Для Линареса это поражение стало четвертым кряду с 2021 году, что послужило сигналом о том, что пора заканчивать.