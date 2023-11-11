EN EN NG NG
Главная Новости Новости баскетбола ВИДЕО. Леброн первый в истории игрок НБА с пятью тысячами потерь

ВИДЕО. Леброн первый в истории игрок НБА с пятью тысячами потерь

Новости баскетбола Сегодня, 06:43
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
ВИДЕО. Леброн первый в истории игрок НБА с пятью тысячами потерь Фото с сайта НБА/Автор неизвестен

В сегодняшнем матче Лейкерс против Финикса (122:119) Леброн Джеймс достиг небывалой отметки в пять тысяч потерь мяча. В одном из эпизодов мяч перехватил Грейсон Аллен.

Леброн еще в 2021 году побил рекордный показатель НБА, когда он обошел Карла Мэлоуна (4 525) по количеству потерь, став единоличным лидером среди действующих и бывших игроков ассоциации.

Из действующих игроков в топ-10 также входят: Рассел Уэстбрук (4 467) на третьем месте и Джеймс Харден (3 741) на восьмом. Все остальные игроки уже завершили карьеру.

Конечно же помимо этого рекорда Леброн запомнится и другими великими достижениями. Игрок является самым результативным в НБА за всю историю, рекордсмен по количеству проведенных матчей плей-офф, по количеству реализованных двухочковых бросков в плей-офф, является единственным игроком с 10000 очками, 10000 подборами и 10000 передачами, рекордсмен по количеству победных серий плей-офф и еще множество рекордов на его счету.

Леброн Джеймс выступает за Лейкерс с 2018 года. До этого американец выступал за Маями и Кливленд. Является четырёхкратным чемпионом НБА и дважды чемпион Олимпийских игр в составе сборной США.

Популярные новости
Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 12-го тура Новости футбола Сегодня, 09:49 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 12-го тура
НБА регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости баскетбола Сегодня, 01:51 НБА регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости хоккея Сегодня, 01:39 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
Питтсбург Пингвинз закрепит номер легендарно чешского хоккеиста Новости хоккея Вчера, 16:55 Питтсбург Пингвинз закрепит номер легендарно чешского хоккеиста
Шпоры объявили даты возвращения ключевых игроков после травм Новости футбола Вчера, 16:28 Шпоры объявили даты возвращения ключевых игроков после травм
Аль-Иттихад, благодаря хет-трику Бензема, уверенно победил Абха Новости футбола Вчера, 15:26 Аль-Иттихад, благодаря хет-трику Бензема, уверенно победил Абха
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:57 Жирона, благодаря волевой победе над Райо, остается лидером Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 09:49 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 12-го тура Новости футбола Сегодня, 09:40 АПЛ. Вулверхэмптон дважды забил после 90 минуты и победил Тоттенхэм Новости футбола Сегодня, 08:59 Манчестер Сити присмотрел у Челси замену Уокеру Новости футбола Сегодня, 08:27 Манчестер Юнайтед возобновил интерес к Мбаппе Новости футбола Сегодня, 07:58 Челси – Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Новости футбола Сегодня, 07:16 Клубы Бундеслиги следят за голкипером Реала Новости баскетбола Сегодня, 06:43 ВИДЕО. Леброн первый в истории игрок НБА с пятью тысячами потерь Новости футбола Сегодня, 06:12 «Поздравляю Челси и Коула». Гвардиола высказался об экс-игроке Манчестер Сити Новости MMA Сегодня, 05:39 UFC 295. Прохазка - Перейра: полное расписание боев, дата и время
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ювентус — Кальяри 11 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Борнмут — Ньюкасл 11 ноября 2023 года Хоккей Сегодня Прогноз на матч Виннипег Джетс - Даллас Старс 11 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Мадрид — Валенсия 11 ноября 2023 года Хоккей Сегодня Прогноз на матч Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 12 ноября 2023 года MMA 12 ноя 2023 Прогноз на бой Иржи Прохазка — Алекс Перейра 12 ноября 2023 года Футбол 12 ноя 2023 Прогноз на матч Наполи — Эмполи 12 ноября 2023 года Футбол 12 ноя 2023 Прогноз на матч Брайтон — Шеффилд Юнайтед 12 ноября 2023 года Футбол 12 ноя 2023 Прогноз на матч Астон Вилла — Фулхэм 12 ноября 2023 года Футбол 12 ноя 2023 Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд 12 ноября 2023 года