ВИДЕО. Леброн первый в истории игрок НБА с пятью тысячами потерь

В сегодняшнем матче Лейкерс против Финикса (122:119) Леброн Джеймс достиг небывалой отметки в пять тысяч потерь мяча. В одном из эпизодов мяч перехватил Грейсон Аллен.

With this turnover, LeBron James becomes the first player in NBA history with 5,000 career turnovers. pic.twitter.com/CkACUvxExW — Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) November 11, 2023

Леброн еще в 2021 году побил рекордный показатель НБА, когда он обошел Карла Мэлоуна (4 525) по количеству потерь, став единоличным лидером среди действующих и бывших игроков ассоциации.

Из действующих игроков в топ-10 также входят: Рассел Уэстбрук (4 467) на третьем месте и Джеймс Харден (3 741) на восьмом. Все остальные игроки уже завершили карьеру.

Конечно же помимо этого рекорда Леброн запомнится и другими великими достижениями. Игрок является самым результативным в НБА за всю историю, рекордсмен по количеству проведенных матчей плей-офф, по количеству реализованных двухочковых бросков в плей-офф, является единственным игроком с 10000 очками, 10000 подборами и 10000 передачами, рекордсмен по количеству победных серий плей-офф и еще множество рекордов на его счету.

Леброн Джеймс выступает за Лейкерс с 2018 года. До этого американец выступал за Маями и Кливленд. Является четырёхкратным чемпионом НБА и дважды чемпион Олимпийских игр в составе сборной США.