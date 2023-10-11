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ВИДЕО. Клуб из Латвии снялся с чемпионата из-за подозрения в договорных матчах

Новости футбола Сегодня, 16:03
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
ВИДЕО. Клуб из Латвии снялся с чемпионата из-за подозрения в договорных матчах ФОТО: Twitter

Клуб первой лиги чемпионата Латвии «Динамо» Рига снялся с турнира.

Причиной стало то, что футболистов клуба заподозрили в участии в договорном матче.

Речь идет про поединок 22-го тура «Динамо» Рига – «Тукумс-2», который завершился поражением столичного клуба со счетом 3:4. Динамовцы выигрывали 3:0, но затем пропустили четыре гола от юниорского состава «Тукумса». Голы действительно были странные, особенно последние 2, после чего и стали говорить о договорном характере игры.

Латвийская федерация футбола начала расследование по этому делу, после чего подключилось и руководство «Динамо». В клубе заявили, что сделают все, чтобы найти и наказать виновных, а пока «Динамо» просто снялось с чемпионата и в оставшихся матчах команде будет засчитано техническое поражение.

Стоит отметить, что «Динамо» Рига и так шло на предпоследнем 13-м месте с 18 очками после 22 туров.

ВИДЕО. Клуб из Латвии снялся с чемпионата из-за подозрения в договорных матчах

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