ВИДЕО. Интер Майами впервые проиграл с Месси в стартовом составе

Вчера состоялись заключительные матчи регулярного сезонаMLSи окончательно определились участники финальной серии.

В последнем матче Интер Майами, в текущем розыгрышеMLS, играл на выезде против Шарлотта. Судьба матча решилась на 13-ой минуте, когда Кервин Варгас после паса Камила Юзвяка загнал мяч в сетку ворот. Все попытки Интер Майами отыграться были безуспешны и матч закончился минимальной победой хозяев поля.

Это поражение стало первым для команды Дэвида Бекхема, в которых Лионель Месси выходил на поле со стартовых минут матча и второй проигрыш с аргентинцем в составе. Предыдущее было в матче против Цинциннати в начале октября, но тогда нападающий отыграл всего 36 минут на поле, так как лишь восстанавливался после травмы. Месси, в целом, впервые сыграл весь матч за свою команду с начала сентября, ведь после матча с Лос-Анджелес он получил травму и не мог помочь клубу.

Аргентинец провел на поле все 90 минут. За это время он 61 раз коснулся мяча, отдал 42 паса, из которых 31 был точным, выиграл шесть единоборств и один раз пробил по воротах попав в створ.

По итогам сезона Интер Майами занял четырнадцатую строчку вMLSнабрав 34 очка. За сезон у них девять побед и семь ничьих. Количество забитых и пропущенных мячей 41:54.

Сейчас клуб уходит на паузу в чемпионате до старта нового сезона в феврале 2024 года и в начале ноября поедет в Китай, где проведет два товарищеских матча.