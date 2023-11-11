ВИДЕО. Гирасси вернулся! Штутгарт наносит Дортмунду второе поражение в Бундеслиге

В главном матче одиннадцатого тура Бундеслиги встречались Штутгарт и Боруссия Дортмунд - обе команды занимают места в зоне Лиги чемпионов УЕФА и еще не потеряли шансов в борьбе за чемпионский титул.

Полузащитник Штутгарта Крис Фюрих не реализовал пенальти в дебюте игры, а ближе к перерыву форвард Боруссии Никлас Фуллькруг открыл счет в игре. Правда, еще до перерыва Дениз Ундав восстановил паритет.

Забить победный гол Штутгарт смог незадолго до окончания матча. Установил окончательный результат Серу Гирасси. Гвинейский форвард пропустил три матча из-за травмы и сегодня вышел на поле на 67-й минуте. Всего через шестнадцать минут Гирасси забил с пенальти.

Штутгарт занимает третье место в Бундеслиге и отстает от Баварии, которая сегодня захватила лидерство, на пять очков. Боруссия Дортмунд на данный момент занимает четвертое место.

Штутгарт - Боруссия Дортмунд 2:1

Голы: Ундав 42, Гирасси 83 (пенальти) - Фуллькруг 36