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ВИДЕО. Это футбол или водное поло? В чемпионате Румынии сыграли на затопленном поле

Новости футбола 05 ноя 2023, 07:09
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
ВИДЕО. Это футбол или водное поло? В чемпионате Румынии сыграли на затопленном поле ВИДЕО. Это футбол или водное поло? В чемпионате Румынии сыграли на затопленном поле

Невероятный матч прошел в одиннадцатом туре третей лиге второй серии Румынии. В этом поединке встречались Дачия Униря Брэила и ЦСМ Рымника Сэрат. Игра проходила на «знаменитом» Муниципальном стадионе Брэила, покрытие которого является одним из худших в лиге.

Из-за дождей, которые прошли в Брэиле в последние несколько дней, поле было в ужасном состоянии, но несмотря на это матч не решили отменять или переносить, было принято решение проводить поединок, чтобы игрокам и болельщикам не приходилось вновь ехать на матч.

Проблемы для игроков создавали не только лужи, но и шторм. Во время матча шел дождь и дул сильный ветер.

По данным Pro Brăila, матч между останавливался дважды: в первом и во втором тайме, а точнее на 3-й и 51-й минуте. В первый раз матч был прерван на 15 минут, а во второй половине встречи уже на 40.

Из-за луж, размер поля уменьшился на три метра на одном из флангов, так как там было невозможно играть. Из-за этого боковой арбитр перемещался по полю, а не на линии, а техническая зона, в которой находился тренерский состав, запасные игроки и обслуживающий персонал были вынуждены переместиться на трибуны, иначе бы им пришлось находится по щиколотку в воде.

К слову, матч закончился со счетом 4:1 в пользу ЦСМ Рымника Сэрат.

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