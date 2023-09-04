EN EN NG NG
Главная Новости ВИДЕО. Два ассиста Месси помогли Интер Майами обыграть Лос-Анджелес

ВИДЕО. Два ассиста Месси помогли Интер Майами обыграть Лос-Анджелес

Новости футбола Сегодня, 03:04
ВИДЕО. Два ассиста Месси помогли Интер Майами обыграть Лос-Анджелес Фото: twitter.com/InterMiamiCF / Автор неизвестен

Интер Майами одержал вторую победу в МЛС после подписания легендарного аргентинца Лионеля Месси. Сам Лео сегодня не забивал, однако сделал две результативных передачи во втором тайме: на Хорди Альбу и Леонардо Кампану.

Эта победа стала для Интера второй в трёх матчах после летней паузы МЛС. На данный момент команда Месси, Альбы и Бускетса занимает предпоследнее место в Восточной конференции. Однако отставание от плей-офф всего восемь очков, которые Интеру нужно будет отыграть за девять последующих туров.

Лионель Месси стал игроком Интера Майами в июле этого года. На его счету в американском клубе 11 матчей в розовой футболке и уже 16 результативных действий.

Чемпионат МЛС не уходит на международную паузу, как это происходит в Европе: на следующей неделе в лиге состоится несколько матчей. Но Интеру придётся обойтись без Месси, ведь он получил вызов в сборную Аргентины. При этом Бускетс и Альба, которые завершили карьеру в сборной Испании, останутся в Майами.

МЛС
Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3
Голы: Холлингсшед 90 - Фариас 17, Альба 51, Кампана 83

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Интер Майами Лос-Анджелес МЛС США
Популярные новости
Арсенал вырывает победу над Манчестером Юнайтедом на последних минутах Новости футбола Вчера, 13:34 Арсенал вырвал победу над Манчестер Юнайтед на последних минутах
ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна Новости футбола 02 сен 2023, 03:25 ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна
Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча Новости футбола 02 сен 2023, 02:45 Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча
Последний день трансферного окна: ОНЛАЙН Новости футбола 02 сен 2023, 02:24 Трансферы Фати, Фелиша, Гринвуда, Коло Муани. Последний день трансферного окна: как это было
Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер Футбол 01 сен 2023, 06:05 Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер
Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу Новости футбола 01 сен 2023, 05:36 Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:19 Погба снова получил травму Новости футбола Сегодня, 03:04 ВИДЕО. Два ассиста Месси помогли Интер Майами обыграть Лос-Анджелес Новости футбола Сегодня, 01:57 Серия А 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура Новости футбола Вчера, 16:59 Барселона не без проблем обыграла Осасуну Новости футбола Вчера, 16:42 ПСЖ разгромил Лион в четвертом туре Лиги 1 Новости футбола Вчера, 15:58 Серхио Рамос спустя 18 лет возвращается в Севилью Новости футбола Вчера, 14:58 ВИДЕО. Интер не пропускает третий тур подряд и возглавляет Серию А Новости футбола Вчера, 14:03 ВИДЕО. Лейпциг снова крупно выиграл Новости футбола Вчера, 13:34 Арсенал вырвал победу над Манчестер Юнайтед на последних минутах Новости футбола Вчера, 13:33 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты четвёртого тура
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 5 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Олимпия Асунсьон - Спортиво Амельяно 5 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 5 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 5 сентября 2023 года Футбол 05 сен 2023 Прогноз на матч Шапекоэнсе - Гуарани Кампинас 6 сентября 2023 года Футбол 06 сен 2023 Прогноз на матч Мальта - Гибралтар 6 сентября 2023 года Футбол 06 сен 2023 Прогноз на матч ЮКД - Дерри Сити 6 сентября 2023 года Футбол 06 сен 2023 Прогноз на матч Ливия - Экваториальная Гвинея 6 сентября 2023 года Футбол 27 сен 2023 Прогноз на матч Сан-Паулу - Куритиба 4 сентября 2023 года