ВИДЕО. Два ассиста Месси помогли Интер Майами обыграть Лос-Анджелес

Интер Майами одержал вторую победу в МЛС после подписания легендарного аргентинца Лионеля Месси. Сам Лео сегодня не забивал, однако сделал две результативных передачи во втором тайме: на Хорди Альбу и Леонардо Кампану.

Эта победа стала для Интера второй в трёх матчах после летней паузы МЛС. На данный момент команда Месси, Альбы и Бускетса занимает предпоследнее место в Восточной конференции. Однако отставание от плей-офф всего восемь очков, которые Интеру нужно будет отыграть за девять последующих туров.

Лионель Месси стал игроком Интера Майами в июле этого года. На его счету в американском клубе 11 матчей в розовой футболке и уже 16 результативных действий.

Чемпионат МЛС не уходит на международную паузу, как это происходит в Европе: на следующей неделе в лиге состоится несколько матчей. Но Интеру придётся обойтись без Месси, ведь он получил вызов в сборную Аргентины. При этом Бускетс и Альба, которые завершили карьеру в сборной Испании, останутся в Майами.

МЛС

Лос-Анджелес - Интер Майами 1:3

Голы: Холлингсшед 90 - Фариас 17, Альба 51, Кампана 83