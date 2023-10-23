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ВИДЕО. 17-летний талант Барселоны установил рекорд Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 00:22
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
ВИДЕО. 17-летний талант Барселоны установил рекорд Ла Лиги Фото: твиттер Ла Лиги

В матче 10-го тура Ла Лиги "Барселона" на своем поле принимала "Атлетик" из Бильбао.

Встреча выдалась крайне непростой для действующего чемпиона, а единственный гол в матче им удалось забить лишь за 10 минут до конца встречи.

Его автором стал 17-летний форвард юношеского состава каталонцев Марк Гуя. Он вышел на поле на 79-й минуте встречи, а уже через 34 секунды отметился точным ударом. В момент с взятием ворот молодой талант “Барселоны” откликнулся на проникающую передачу от Жоау Феликса и вторым касанием отправил мяч в сетку.

Интересно, что его гол стал рекордным для чемпионата Испании и речь идет не о возрастных рамках. Он стал автором самого быстрого взятия ворот дебютантом.

К слову, спустя три минуты после взятия ворот Гуя отметился еще раз, но на этот раз не в хорошем смысле. Арбитр выписал ему желтую карточку.

После 10 сыгранных туров каталонская команда остается на третьем месте турнирной таблицы и отстает от лидирующего “Реала” на одно очко.

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