Выбор очевиден: названы кандидаты на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА огласил список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Безоговорочным фаворитом голосования оказался вингер “Ювентуса” Анхель Ди Мария, который оформил хет-трик в игре с “Нантом” (3:0).

Также на награду претендует хавбек “Байера” Флориан Виртц, который забил гол и отдал результативный пас в матче с “Монако” (3:2, 5:3 по пен.).

Еще одним кандидатом является голкипер “Шахтера” Анатолий Трубин, совершивший семь сейвов в игре с “Ренном” (1:2, 5:4 по пен.).

Последним претендентом стал защитник “Униона” Йосип Юранович. Именно он забил победный гол в матче с “Аяксом” (3:1).