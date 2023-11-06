EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Кто выиграет АПЛ в этом сезоне? А кто станет чемпионом Испании? ОПРОС

Кто выиграет АПЛ в этом сезоне? А кто станет чемпионом Испании? ОПРОС

Новости футбола Вчера, 14:51
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Кто выиграет АПЛ в этом сезоне? А кто станет чемпионом Испании? ОПРОС Кто выиграет АПЛ в этом сезоне? А кто станет чемпионом Испании? ОПРОС

Футбольный сезон находится в самом разгаре. Во всех топовых лигах чемпионаты только набирают обороты.

В АПЛ после 11 туров Манчестер Сити возглавляет турнирную таблицу и имеет в активе 27 очков, но у Тоттенхэма еще одна игра в запасе и 26 зачетных баллов. Также в четверке лучших идут Ливерпуль и Арсенал, набравшие по 24 очка. В Ла Лиге довольно сенсационный лидер после 12 туров. Жирона имеет 31 зачетный пункт и идет на первой позиции, Реал Мадрид имеет 29 очков и находится на второй позиции, а Барселона занимает третье место с 27 пунктами. Атлетико замыкает четверку лидеров, имея в активе 25 очков.

В Серии А турнирную таблицу возглавляет Интернационале, имея в активе 28 очков. Ювентус на второй позиции и имеет 26 очков, Милан идет третьим с 22 баллами, а Наполи на четвертом месте с 21 очком. В Бундеслиге также неожиданный лидер, после десяти туров Байер Леверкузен на второй позиции, Бавария уступает всего на два балла от лидера Бундеслиги. Штутгарт и Боруссия Дортмунд идут на третьей и четвертой позициях, имея в активе 21 зачетный пункт.

В Лиге 1 Ницца имеет 25 очков и идет на первой позиции, ПСЖ имеет 24 очка и находится на второй позиции, а Монако на третьем месте и имеет 23 очка.

А как вы думаете, кто станет чемпионом в каждой из лиг? Мы подготовили для вас опрос, посвященный этому вопросу.

Связанные команды и лиги
Бундеслига Германия Премьер-лига Англия Ла Лига Испания Серия А Италия Лига 1 Франция
Популярные новости
Талант Манчестер Сити Рико Льюис назвал игрока, который помог ему адаптироваться Новости футбола Сегодня, 06:28 Талант Манчестер Сити Рико Льюис назвал игрока, который помог ему адаптироваться
Ибрагимович возвращается в Милан Новости футбола Сегодня, 04:40 Ибрагимович возвращается в Милан
Месси предлагали зарплату в миллиард евро Новости футбола Сегодня, 02:42 Месси предлагали зарплату в миллиард евро
У худшего – 4.8, у лучшего – 9.5. Оценки игроков за суперматч АПЛ Тоттенхэм – Челси Новости футбола Вчера, 23:34 У худшего – 4.8, у лучшего – 9.5. Оценки игроков за суперматч АПЛ Тоттенхэм – Челси
Свентек уничтожила Пегулу в финале Итогового турнира 2023 и снова стала первой ракеткой мира Новости тенниса Вчера, 23:15 Свентек уничтожила Пегулу в финале Итогового турнира 2023 и снова стала первой ракеткой мира
Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 11-го тура Новости футбола Вчера, 17:11 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 11-го тура
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:56 Почеттино пожаловался на систему VAR Новости футбола Сегодня, 05:37 Фаната Милана подрезали ножом перед игрой с ПСЖ Новости футбола Сегодня, 04:40 Ибрагимович возвращается в Милан Новости футбола Сегодня, 03:52 Игроки сборной Польши напились перед стартом юношеского ЧМ-2023 Новости футбола Сегодня, 03:44 "Он действительно удивительный парень". Собослаи вспомнил о знакомстве с Холандом Новости футбола Сегодня, 03:33 Почеттино высказался о разгромной победе Челси Новости футбола Сегодня, 02:42 Месси предлагали зарплату в миллиард евро Новости футбола Сегодня, 02:29 Дембеле раскрыл детали ухода из Барселоны Новости футбола Сегодня, 02:20 Луческу может возглавить топ-клуб чемпионата Турции Новости футбола Сегодня, 02:11 Месси высказался о завершении карьеры
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сити — Чиппа Юнайтед 7 ноября 2023 год Футбол Сегодня Прогноз на матч Шахтер — Барселона 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Ньюкасл 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Порту — Антверпен 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан — ПСЖ 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лацио — Фейенорд 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Црвена Звезда — Лейпциг 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико — Селтик 7 ноября 2023 года Футбол 08 ноя 2023 Прогноз на матч Мельбурн Сити — Бурирам Юнайтед 8 ноября 2023 года