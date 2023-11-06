Кто выиграет АПЛ в этом сезоне? А кто станет чемпионом Испании? ОПРОС

Футбольный сезон находится в самом разгаре. Во всех топовых лигах чемпионаты только набирают обороты.

В АПЛ после 11 туров Манчестер Сити возглавляет турнирную таблицу и имеет в активе 27 очков, но у Тоттенхэма еще одна игра в запасе и 26 зачетных баллов. Также в четверке лучших идут Ливерпуль и Арсенал, набравшие по 24 очка. В Ла Лиге довольно сенсационный лидер после 12 туров. Жирона имеет 31 зачетный пункт и идет на первой позиции, Реал Мадрид имеет 29 очков и находится на второй позиции, а Барселона занимает третье место с 27 пунктами. Атлетико замыкает четверку лидеров, имея в активе 25 очков.

В Серии А турнирную таблицу возглавляет Интернационале, имея в активе 28 очков. Ювентус на второй позиции и имеет 26 очков, Милан идет третьим с 22 баллами, а Наполи на четвертом месте с 21 очком. В Бундеслиге также неожиданный лидер, после десяти туров Байер Леверкузен на второй позиции, Бавария уступает всего на два балла от лидера Бундеслиги. Штутгарт и Боруссия Дортмунд идут на третьей и четвертой позициях, имея в активе 21 зачетный пункт.

В Лиге 1 Ницца имеет 25 очков и идет на первой позиции, ПСЖ имеет 24 очка и находится на второй позиции, а Монако на третьем месте и имеет 23 очка.

А как вы думаете, кто станет чемпионом в каждой из лиг? Мы подготовили для вас опрос, посвященный этому вопросу.