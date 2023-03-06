Ветеран сборной Бельгии завершил международную карьеру

Защитник “Антверпена” Тоби Альдервейрельд принял решение о завершении карьеры.

“Это сложное решение, но оно принято в правильный момент. Я благодарен тренерам и партнерам по команде за те незабываемые моменты, которые мы пережили вместе. Также я хочу поблагодарить фанатов за поддержку. Я никогда этого не забуду”, - сказал Альдервейрельд в видео, опубликованном в его инстаграме.

34-летний Альдервейрельд выступал за сборную Бельгии с 2009 года. Всего он провел за национальную команду 127 матчей, забил пять голов и отдал 11 результативных передач. Бронзовый призер чемпионата мира-2018.

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