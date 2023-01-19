Ветеран ПСЖ отказывается переходить в клуб Роналду

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас не заинтересован в переходе в саудовский “Аль-Наср”.

Как известно, арабский клуб хочет подписать 36-летнего стража ворот в связи с травмой Давида Оспины.

Как пишет RMC Sport, Навас не рассматривает такой вариант, так как хочет перейти в один из топ-5 европейских чемпионатов.

Соглашение костариканца с ПСЖ истекает июне 2024 года.