Ветеран ПСЖ отказывается переходить в клуб Роналду
Новости футбола Сегодня, 03:50
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Голкипер ПСЖ Кейлор Навас не заинтересован в переходе в саудовский “Аль-Наср”.
Как известно, арабский клуб хочет подписать 36-летнего стража ворот в связи с травмой Давида Оспины.
Как пишет RMC Sport, Навас не рассматривает такой вариант, так как хочет перейти в один из топ-5 европейских чемпионатов.
Соглашение костариканца с ПСЖ истекает июне 2024 года.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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