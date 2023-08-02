АНГ АНГ
Главная Новости Ветеран "Интера" перешел в "Монцу"

Ветеран "Интера" перешел в "Монцу"

Новости футбола Сегодня, 13:13
Ветеран "Интера" перешел в "Монцу" Фото: сайт "Монцы"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Монцы” на официальном сайте объявила о переходе защитника миланского “Интера” и сборной Италии Данило Д'Амброзио.

Миланский клуб согласился отпустить футболиста бесплатно, несмотря на то, что его контракт действовал до лета 2024 года. Д'Амброзио подписал с новым соглашение сроком на один год.

34-летний Д'Амброзио выступал за “Интер” с января 2014 года. Он перешел в миланский клуб из “Торино”. Сумма трансфера составила три миллиона 790 тысяч евро. Всего он провел за клуб из Милана 284 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. В составе “Интера” Д'Амброзио становился чемпионом Италии в сезоне-2020/2021, два раза выиграл Кубок Италии в сезонах-2021/2022 и 2022/2023, а также два раза стал обладателем Суперкубка Италии в 2021 и 2022 годах.

Д'Амброзио с 2017 года играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду шесть матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил три желтые карточки.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Монца Интер М Серия А Италия
Популярные новости
Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры Новости футбола Сегодня, 12:48 Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры
"Шахтер" упустил победу в гостевом матче чемпионата Украины Новости футбола Сегодня, 12:31 "Шахтер" упустил победу в гостевом матче чемпионата Украины
"Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов Новости футбола Вчера, 15:34 "Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов
"Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена Новости футбола Вчера, 14:55 "Реал" готов продать украинца Андрея Лунина: названа цена
Садио Мане перешел в клуб Криштиану Роналду Новости футбола Вчера, 14:23 Садио Мане перешел в клуб Криштиану Роналду
"Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе Новости футбола 31 июл 2023, 16:47 "Челси" вступил в борьбу за Килиана Мбаппе
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:15 Харри Кейн может перейти в "Баварию" за небольшую сумму Новости футбола Сегодня, 14:00 "Манчестер Сити" договорился о покупке защитника "РБ Лейпциг". Трансфер станет рекордным в истории Новости футбола Сегодня, 13:55 "Фиорентина" близка к трансферу экс-защитника "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 13:42 "Арсенал" может продать в "Бешикташ" форварда, которого купил за 80 млн евро Новости футбола Сегодня, 13:30 "Интер" может купить бразильского вратаря вместо украинца Трубина Новости футбола Сегодня, 13:15 "Манчестер Юнайтед" хочет купить звезду "Баварии" Новости футбола Сегодня, 13:13 Ветеран "Интера" перешел в "Монцу" Новости футбола Сегодня, 12:58 "Челси" объявил о продлении контракта с талантливым защитником Новости футбола Сегодня, 12:48 Джанлуиджи Буффон объявил о завершении футбольной карьеры Новости футбола Сегодня, 12:42 "Бавария" с хоккейным счетом добилась победы над "Ливерпулем"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Севилья - Бетис 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Тобол - Базель 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Паневежис - Хапоэль Беер-Шева 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Русенборг - Крусейдерс 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Русенборг - Крузейдерс 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Люцерн - Юргорден 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Витория Гимарайш - Целе 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Сан-Лоренсо - Сан-Паулу 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Фламенго - Олимпия 3 августа 2023 года Футбол 03 авг 2023 Прогноз на матч Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 3 августа 2023 года