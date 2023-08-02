Ветеран "Интера" перешел в "Монцу"

Пресс-служба “Монцы” на официальном сайте объявила о переходе защитника миланского “Интера” и сборной Италии Данило Д'Амброзио.

Миланский клуб согласился отпустить футболиста бесплатно, несмотря на то, что его контракт действовал до лета 2024 года. Д'Амброзио подписал с новым соглашение сроком на один год.

34-летний Д'Амброзио выступал за “Интер” с января 2014 года. Он перешел в миланский клуб из “Торино”. Сумма трансфера составила три миллиона 790 тысяч евро. Всего он провел за клуб из Милана 284 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. В составе “Интера” Д'Амброзио становился чемпионом Италии в сезоне-2020/2021, два раза выиграл Кубок Италии в сезонах-2021/2022 и 2022/2023, а также два раза стал обладателем Суперкубка Италии в 2021 и 2022 годах.

Д'Амброзио с 2017 года играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду шесть матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил три желтые карточки.