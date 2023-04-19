Ветеран "Челси" назвал проблемы команды

Защитник “Челси” Тиаго Силва выразил мнение, что руководство клуба допустило ошибку в планировании стратегии развития команды.

“Первый шаг был сделан неправильно. Но мы не будем обвинять руководство, так как должны взять на себя ответственность. Сейчас у клуба сложный период. Во многих вещах есть неопределенность. У нас сменился владелец, пришли новые футболисты. Нам увеличили раздевалку, так как не все помещались. У нас отличные футболисты, но в то же время, есть игроки, которые несчастливы. Тренер может выпустить на поле только 11 футболистов из более чем 30. Не все могут попадать в состав. К нам пришли восемь новых игроков в январе. Клубу необходимая новая стратегия, чтобы не повторить ошибки”, - сказал Силва в эфире beIN Sports.

“Челси”, набрав в 31 турах 39 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В Лиге чемпионов клуб дошел до ¼ финала, где проиграл “Реалу” (0:2, 0:2).

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