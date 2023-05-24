Ветеран "Барселоны" решил покинуть клуб

Пресс-служба “Барселоны” на официальном сайте объявила об уходе защитника Жорди Альбы.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта, который действовал до лета 2024 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, что футболист сам принял решение уйти, чтобы помочь клубу справиться с финансовыми проблемами.

34-летний Альба является воспитанником “Барселоны”, но в возрасте 16 лет он покинул клуб. В 2008 году он перешел в “Валенсию”, за которую выступал на протяжении четырех сезонов. В 2012 году “Барселона” вернула игрока, заплатив за него 14 миллионов евро. Всего он провел за каталонский клуб 458 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 99 результативных передач. 6-кратный чемпион Испании, 5-кратный чемпион Испании, 4-кратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира. За сборную Испании сыграл 91 матч, забил 10 голов и отдал 22 результативные передачи. Чемпион Европы-2012.

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