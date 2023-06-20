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"Вест Хэм" вновь отклонил суперпредложение "Арсенала" по Деклану Райсу

Новости футбола Сегодня, 13:56
"Вест Хэм" вновь отклонил суперпредложение "Арсенала" по Деклану Райсу Фото: инстаграм Деклана Райса/Автор неизвестен

“Вест Хэм” вновь отказался продавать в “Арсенал” полузащитника сборной Англии Деклана Райса, сообщает журналист Давид Орнштейн в своем твиттере.

По сведениям источника, “молотобойцев” не устроило предложение “канониров”, которые были готовы заплатить 88 миллионов евро и еще 17 миллионов евро в качестве бонусов. “Вест Хэм” хочет получить за игрока не менее 117 миллионов евро. Клуб надеется в борьбу за хавбека включится “Манчестер Сити”, который обладает более существенными финансовыми возможностями, чем “Арсенал”.

В нынешнем сезоне 24-летний Райс провел за “Вест Хэм” 50 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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